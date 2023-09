Rimuovete subito queste due APP dai vostri smartphone Android

All’interno del Play Store è possibile molto spesso trovare dei titoli che possano fare al caso proprio tra applicazioni e giochi. Ovviamente a beneficiarne possono essere solo ed esclusivamente gli utenti Android, i quali infatti sono spesso a caccia di nuove opportunità.

Bisogna stare però anche molto attenti siccome quello che capita potrebbe influire in maniera negativa sui propri dispositivi mobili. All’interno del market è infatti possibile trovare diverse applicazioni fake, le quali hanno lo stesso nome di applicazioni famosissime e ovviamente sicure. Ovviamente scaricando questo tipo di contenuti, possono nascere dei problemi e dei pericoli per la sicurezza soprattutto degli utenti meno esperti. È il caso di due applicazioni che sono state rimosse dal Play Store ma che qualcuno potrebbe avere ancora disponibile sul proprio smartphone. Chiaramente sarebbe meglio eliminarle per non avere ancora a che fare con grossi rischi.

Play Store di Google, grave pericolo per gli utenti Android con questi due titoli

Il nome potrebbe suggerire il contrario ma effettivamente le due applicazioni che stiamo per citare non hanno niente a che fare con Telegram e Signal. Signal Plus Messenger e Flygram sono infatti soluzioni che minano pericolosamente alla sicurezza degli utenti Android.

Questi due titoli che qualcuno potrebbe pensare siano utili per rimpiazzare le due applicazioni principali, non fanno altro che portare malware. La prima delle due è stata scaricata 100 volte prima che Google la eliminasse, per cui ci sono almeno 90 utenti che potrebbero ancora averla installata sullo smartphone.

A tal proposito sarebbe utile eliminare entrambe le applicazioni, proprio per evitare di dover resettare il telefono.