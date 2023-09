Poco M5 è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo.

Attualmente è disponibile sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero molto interessante. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica ufficiale.

Amazon: Poco M5 ad un prezzo super interessante

Dispone di un grande display da 6.58 pollici e di una risoluzione da 2408×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Poco M5 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Monta un processore Helio G99 MediaTek con GPU Mali-G57 MC2 con 4 GB di memoria RAM e in questo caso 64 GB di memoria interna espandibile con MicroSDXC. Sul retro troviamo un modulo fotografico formato da 3 sensori rispettivamente da 50 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel, e due da 2 megapixel.

Sul lato anteriore invece troviamo un sensore da 5 megapixel. Il tutto accompagnato da una batteria da 5.000 mAh e un sistema operativo Android 12 MIUI 13. Attualmente è disponibile a questo link al prezzo di 189.90 euro.