Quest’estate il produttore tech Oppo ha stupito tutti con i suoi nuovi smartphone pieghevoli, tra cui ad esempio il nuovo Oppo Find N3 Flip. Nonostante questo, l’azienda è sempre concentrata anche sulla realizzazione di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Uno dei nuovi arrivati in queste ore è Oppo A38. Un medio di gamma piuttosto interessante e che vanta alcune feature molto particolari.

Oppo ufficializza sul mercato il nuovo medio di gamma Oppo A38

Oppo A38 è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore cinese Oppo. Quest’ultimo è stato svelato ufficialmente in queste ore negli Emirati Arabi, ma dovrebbe arrivare molto presto anche sul mercato europeo. Come già accennato in apertura, questo device presenta comunque alcune feature particolari.

Lo smartphone può infatti contare sulla feature Ultra Volume. Quest’ultima permette di elevare notevolmente il livello audio quasi pari al 300%. Una feature quasi inedita e che può risultare molto utile in alcuni contesti. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone presenta un ampio display da 6.5 pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio G85, in accoppiata con tagli di memoria comprendenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico include invece due fotocamere posteriori da 50 e 2 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP posta in un notch a goccia centrale. A chiudere la scheda tecnica, c’è poi una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida di Oppo da 33W.

Per il momento sappiamo che il nuovo Oppo A38 sarà disponibile nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Gold. Non si hanno invece informazioni riguardanti il prezzo di vendita.