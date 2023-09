L’estate sta giungendo al termine, settembre è agli inizi e tutto sta per ricominciare. Sembra proprio che sarà un grande mese, soprattutto per gli abbonati Netflix, che regalerà ai suoi utenti nuovi contenuti e ritorni tanto attesi.

Alcune serie tv giungeranno finalmente ad un epilogo, altre invece continueranno a raccontare le storie dei loro protagonisti. Di titoli in arrivo ce ne sono parecchi, vediamo quelli da tenere d’occhio.

Le novità Netflix di settembre

Facciamo un piccolo elenco contenente titoli ed informazioni per poter farvi appuntare ciò che più vi interessa.

Il primo titolo da citare è la nuova stagione di Virgin River. Una serie romantica e leggera per gli amanti delle storie d’amore. Se non la conoscete, vi avvisiamo che questa sarà la 5 stagione, quindi avrete un bel po’ da recuperare. In fondo le maratone Netflix esistono per questo, no? Avrete tempo circa due giorni, perché ritornerà il 7 settembre.

Il 21, invece, altro ritorno con la 4 stagione di Sex Education. Questa sarà l’ultima, quindi vedremo giungere all’epilogo il racconto delle vite dei protagonisti. Chissà cosa ci aspetta.

Sempre sulla scia delle serie, passiamo al genere animato con Disincanto 5. Anche se animata, non è di certo destinata ai bambini, quindi non fatevi ingannare. Anche questa, dopo il tanto successo riscontrato, si concluderà a settembre. Chi vincerà l’ultima battaglia?

Parlando di nuovi arrivi sulla piattaforma, ci sarà la serie In Fiamme che approderà l’8 settembre. Si tratta di un thriller spagnolo nel cui cast ci sarà Úrsula Corberó, la conosciuta “Tokyo” de “La Casa di Carta”.

Il giorno 15 è la volta dell’uscita del film La probabilità statistica dell’amore a prima vista tratto dall’omonimo libro della scrittrice Jennifer E. Smith. Una storia romantica e unica che racconta di un’amore nato all’improvviso durante un volo aereo. Quante probabilità ci sono che si rincontrino di nuovo?

Ultimo titolo che non è né un vero film, né una serie è La meravigliosa storia di Henry Sugar. Si tratta di un cortometraggio di circa mezz’ora che racconta la vita di Henry Sugar, un giocatore d’azzardo, che conosce per caso un uomo indiano che ha la capacità di vedere pur non usando gli occhi. Si rende subito conto di quanto questa abilità possa diventargli utile e decide di impegnarsi per acquisirla. Verrà diffuso al pubblico il 27 settembre. Ultimo dettaglio: è diretto da Wes Anderson e con questo vi diciamo tutto. Come fare a perderselo?