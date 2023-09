La Fase 5 e la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU) sono già state annunciate dalla Casa delle Idee e dalla Disney. La storyline che poterà i fan a scoprire i segreti del Multiverso è già partita con la Fase 4 e sta procedendo con la sua espansione.

Tuttavia, Marvel si trova a fronteggiare un grave problema che potrebbe cambiare tutto. Infatti, negli Stati Uniti è in corso lo sciopero degli sceneggiatori, i quali chiedono un adeguamento dei contratti per ottenere una paga più alta.

Questo sciopero si ripercuote direttamente sulle produzioni appartenenti al MCU attualmente in fase di sviluppo. Infatti, gli show attualmente in scrittura e definizione sono quelli che subiranno i ritardi maggiori.

Lo sciopero degli sceneggiatori sta mettendo in ginocchio il Marvel Cinematic Universe, le serie sono bloccate e le date di uscita devono slittare

Stando alle ultime indiscrezioni, tra i principali show soggetti a spostamenti possiamo citare Echo, che si configura come lo spin-off di Hawkeye, e Agatha: Darkhold Diaries, sequel di WandaVision. Una ulteriore serie che potrebbe subire importanti ritardi è anche la seconda stagione di What If…?.

Lo sciopero, tuttavia, sta andando a compromettere la realizzazione delle serie attualmente in produzione o post-produzione. Tra queste ci sono due serie molto importanti come Daredevil: Born Again e Wonder Man. In entrambi i casi, la produzione sembra essersi fermata in quanto non è possibile procedere con le riprese degli show. Per quanto riguarda Ironheart, le voci indicano che sia bloccata in post-produzione. I responsabili della Marvel stanno aspettando di trovare una data di lancio che possa andare bene.

Si tratta di serie molto attese dal pubblico e che potrebbero fornire ulteriori dettagli alla Saga del Multiverso. Per questo i ritardi deluderanno molti fan che hanno segnato la data di uscita sui loro calendari. Purtroppo al momento non è possibile quantificare il ritardo causato dallo sciopero degli sceneggiatori e come questo impatterà sulle uscite del MCU. Per fortuna, non sembrano esserci problemi con la seconda stagione di Loki. La serie, al momento, non ha subito slittamente ed è ancora pianificata per il 6 ottobre.