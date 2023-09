Anche a settembre Iliad è al centro della telefonia in Italia. Il provider francese da mesi garantisce al pubblico un’esperienza completa, con le promozioni per la telefonia mobile che si uniscono ad una valida offerta per la Fibra ottica e la connessione domestica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Ancora per qualche giorno, la migliore ricaricabile di Iliad resterà la Flash 180. Gli abbonati che optano per tale tariffa si troveranno a pagare una quota mensile, il cui costo è pari a 9,99 euro. Gli utenti che scelgono questa promozione riceveranno chiamate ed SMS verso tutti, con la presenza di 180 Giga per la navigazione di rete, anche attraverso la tecnologia del 5G.

Se le ricaricabili di Iliad rappresenta oramai una certezza per il pubblico, la versa sorpresa è garantita dall’offerta legata alla Fibra ottica. Anche nel settore della telefonia fissa, il provider vuole essere alternativo a TIM, Vodafone e WindTre.

Una delle migliori promozioni per gli abbonati, sotto questo punto di vista, è la Iliad Box. I clienti che optano per questa tariffa pagheranno 24,99 euro per ricevere chiamate senza limiti verso fissi e mobili più connessione di rete no limits con la tecnologia Fibra ottica e sino a 4 Gbps.

Una soluzione vantaggiosa sui costi della Fibra ottica, infine, riguarda tutti coloro che contestualmente all’offerta per la rete fissa hanno anche una ricaricabile per la telefonia mobile attiva. In caso di doppia promozione attiva, infatti, il prezzo della Fibra ottica scende a soli 19,99 euro al mese per sempre.