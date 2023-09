Un’offerta davvero unica nel suo genere vi attende oggi da ho.Mobile, si tratta di una soluzione perfettamente in grado di avvicinare gli utenti al cambio operatore, mettendo comunque sul piatto un buon bundle, ed un prezzo finale di soli 5,99 euro.

Coloro che oggi vogliono richiedere la promo devono collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, e premere il relativo link. La spedizione a domicilio è da ritenersi completamente gratuita, con attivazione a costo zero e SIM senza costi aggiuntivi; attenzione però, la promo non può essere richiesta da chiunque, ma solamente dagli utenti dai soliti operatori telefonici (Iliad e MVNO).

ho.Mobile, a sorpresa arriva la promo da 100 giga a 5 euro

Fino al 30 settembre 2023, tutti gli utenti che rientrano nelle suddette categorie hanno pieno diritto ad accedere ad una fantastica promozione da 100 giga di internet in 4G (con velocità limitata a 60Mpbs in download), affiancati da illimitati minuti e SMS che possono essere liberamente utilizzati verso tutti in Italia.

Il suo costo, come anticipato, è di soli 5,99 euro al mese, un canone che deve essere versato direttamente tramite il credito residuo della SIM. Nel caso in cui il quantitativo non fosse sufficiente per voi, potrete fare affidamento sulla variante più costosa, che richiede il versamento di 7,99 euro, per godere di 180 giga di internet al mese.

Entrambe le promozioni possono essere richieste rispettando i prerequisiti, tramite il sito ufficiale di ho.Mobile, non altrove.