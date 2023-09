Euronics è fenomenale, prezzi in SOTTOCOSTO su smartphone e PC

Con tutti i volantini che sono stati pubblicati ultimamente, trovare quello più conveniente dal punto di vista dei prezzi è davvero difficile. Sono infatti tutti estremamente validi, per cui fare una scelta può risultare molto più complicato del solito. Euronics è uno dei grandi magazzini più attivi in tal senso ed è proprio per questo che ha deciso di promuovere quelli che probabilmente sono i prezzi più convenienti del mercato attuale.

L’azienda infatti ha deciso di spingere sulla tecnologia di ultima generazione, con i prodotti elettronici che sono arrivati con sconti clamorosi rispetto al solito. L’obiettivo è come sempre quello di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi colossi e-commerce tra cui anche Amazon. Essendo questa una cosa molto difficile, Euronics ha scelto di venire fuori anche con qualche soluzione di pagamento dilazionato con tassi allo 0%.

Euronics consente di acquistare prodotti costosi con sconti considerevoli, ecco il volantino

Come potete notare qui in basso ci sono tutti gli sconti presenti all’interno delle pagine del nuovo volantino di Euronics. A risaltare in prima pagina è ovviamente la PlayStation 5, disponibile nella variante provvista di carrello CD a soli 449,90 euro.

Secondo quanto riportato però ci sono anche tanti smartphone, tra i quali spicca l’iPhone 14 Pro che parte da 1229 euro, ben 110 euro in meno del prezzo di listino. Ovviamente ci sono anche tanti altri dispositivi presenti, come gli smartphone della fascia media. Inoltre ricordiamo che potete scegliere di pagare a rate senza interessi.

Gli sconti in questione saranno disponibili fino al prossimo 13 settembre, per cui c’è ancora un po’ di tempo.