Una delle migliori offerte di CoopVoce appare essere in scadenza, si tratta della EVO 200, spettacolare soluzione che costa solamente 7,90 euro, e che allo stesso tempo può essere richiesta da qualsiasi utente.

Uno dei suoi grandi pregi è proprio questo, la totale accessibilità da un qualsiasi operatore telefonico sul territorio nazionale, ciò spinge il consumatore a poterla richiedere a prescindere da tutto il resto, con costi iniziali davvero azzerati, e la promessa della totale assenza di rimodulazioni contrattuali future (come avviene per Iliad).

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid dedicato alle offerte Amazon, dove troverete i codici sconto gratis ed anche i prezzi più bassi.

CoopVoce, occhio a quest’offerta

CoopVoce non delude assolutamente le aspettative degli utenti con la promozione Evo 200, una soluzione che una costo fisso di soli 7,90 euro, con la certezza comunque di riuscire ad avere in cambio un bundle di qualità assoluta. Il canone, se interessati, deve essere versato tramite il credito residuo, senza vincoli contrattuali (e ricordiamo che il prezzo non cambierà in futuro).

All’interno della promozione, invece, gli utenti potranno essere sicuri di godere di ben 200 giga di internet alla massima velocità disponibile, con annessi 1000 SMS, da utilizzare verso chiunque si desideri, ed anche minuti illimitati utilizzabili liberamente in Italia.

Come vi abbiamo anticipato, la EVO 200 ha però tiratura limitata, ciò sta a significare che è destinata a venire disattivata il 6 settembre. Gli utenti la possono richiedere sul proprio numero di telefono solamente entro tale data, poi è probabile verrà sostituita con una soluzione completamente differente, per questo motivo velocizzate la scelta.