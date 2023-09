Alfa Romeo 33, è arrivata l'auto che ti fa sentire pilota di un jet

La nuova supercar Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo debutto impressionante, distinguendosi non solo per le sue prestazioni eccezionali, sia nella versione a benzina che in quella elettrica, ma anche per il suo design interno che richiama fortemente il mondo dell’aviazione. Questa connessione con l’aeronautica è evidente nella strumentazione dell’auto, che combina elementi analogici e digitali in un modo che ricorda l’interno di un jet.

Alfa Romeo 33, i dettagli della nuova vettura

All’interno della 33 Stradale, l’attenzione è immediatamente catturata dal tunnel centrale e dal soffitto dell’auto, che presentano leve e comandi che potresti aspettarti di trovare in un aereo. Questa ispirazione aeronautica è stata deliberatamente scelta da Alfa Romeo per migliorare l’esperienza di guida, rendendo l’interazione con i comandi essenziali, come la selezione delle modalità di guida e il Launch Control, ancora più coinvolgente. Questi comandi sono realizzati con un mix di acciaio e fibra di carbonio, che danno all’ambiente un tocco sia vintage che moderno.

Altri comandi, che richiamano ulteriormente il mondo dell’aviazione, sono posizionati sul soffitto dell’auto, tra due elementi in vetro. Questi controlli permettono di regolare funzioni come l’apertura dei finestrini, le luci d’ambiente e l’attivazione delle quattro frecce. Il volante, nel frattempo, è stato progettato per essere il più essenziale possibile, privo dei comandi tradizionali sulle razze, permettendo ai conducenti di immergersi completamente nell’esperienza di guida. A seconda della versione dell’auto, le razze del volante possono essere realizzate in alluminio o in fibra di carbonio. Dietro al volante, c’è un display che presenta informazioni sulla marcia e che cambia layout a seconda della modalità di guida selezionata.

La decisione di Alfa Romeo di incorporare elementi aeronautici nella 33 Stradale ha radici storiche. Nel 1925, il marchio aveva iniziato a produrre motori a pistoni per aerei, con il primo motore progettato internamente nel 1930. Questa nuova supercar non solo celebra l’eredità automobilistica di Alfa Romeo, ma anche il suo legame storico con il mondo dell’aviazione.