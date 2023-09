1Mobile, come tanti altri operatori virtuali del nostro territorio, ha deciso di lanciare nel corso dell’estate tantissime offerte speciali dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, come la Flash 220 Summer Edition.

La promozione riesce a convincere il consumatore al cambio operatore, con un costo iniziale da sostenere pari a soli 4,99 euro, con annessa la portabilità obbligatoria, a prescindere dall’operatore di provenienza. La stessa offerta può essere richiesta anche su nuova numerazione, ma in questo caso il costo iniziale sarà pari a 9,99 euro.

1Mobile, le offerte e le occasioni di Settembre

La promozione di cui vi parliamo nell’articolo può essere richiesta dagli utenti entro e non oltre il 15 settembre, tramite il sito ufficiale dell’azienda. La Flash 220 Summer Edition richiede il versamento fisso, mensile, di soli 9,99 euro, da pagare utilizzando direttamente il credito residuo della SIM acquistata.

Tutto questo per avere libero accesso ad un bundle composto da ben 220 giga di internet alla velocità del 4G (ma limitata), 90 SMS e minuti illimitati, che invece possono essere tranquillamente utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Non sono presenti vincoli particolari, se non riguardanti la portabilità entro 180 giorni dall’attivazione; se l’utente sceglierà una simile pratica, potrà essere costretto a versare tutti i bonus usufruiti in precedenza, o comunque inizialmente. Tutti i giga inclusi nell’offerta, inoltre, potranno essere liberamente utilizzati anche nell’Unione Europea, ricordando che il traffico non utilizzato non sarà cumulabile in nessun modo.