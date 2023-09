Very Mobile, le promozioni del momento sono davvero irripetibili

L’attuale scenario economico, caratterizzato da un aumento dell’inflazione, ha messo a dura prova i bilanci familiari, costringendo molte persone a cercare soluzioni più economiche per mantenere i servizi a cui erano abituate. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni, l’emergere degli operatori virtuali ha offerto un’opportunità per risparmiare senza compromettere la qualità del servizio.

Vey Mobile: a settembre scegli queste promozioni

Very Mobile, l’operatore low-cost di WindTre, ha lanciato diverse offerte sotto i 7 euro al mese, tutte con minuti e messaggi di testo illimitati. Per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Poste, CoopVoce e altri operatori virtuali, sono disponibili le offerte “Very 5,99” con 120 Giga e “Very 6,99” con 150 Giga. Chi decide di attivare un nuovo numero può optare per l’offerta “Very 6,99”, che offre anche 50 GB aggiuntivi se attivata entro l’11 settembre 2023.

Spusu, un altro operatore, offre “Spusu 1” a 3,99 euro al mese, che include 1 GB di traffico, 2 Giga di riserva, 100 minuti e 100 SMS. Altri piani come “Spusu 10” e “Spusu 70” offrono rispettivamente 10 Giga e 70 Giga a prezzi di 4,98 euro e 5,98 euro al mese. Una caratteristica distintiva di Spusu è la “riserva“, che permette di convertire i minuti e gli SMS non utilizzati in traffico internet per il mese successivo.

Infine, ho.mobile, l’operatore MVNO di Vodafone, propone l’offerta “ho. 5,99” con 100 Giga, chiamate e sms illimitati a 5,99 euro al mese per chi proviene da un operatore virtuale, Fastweb o Iliad. Per chi desidera attivare un nuovo numero, è disponibile l’offerta “ho 6,99” con le stesse caratteristiche.

In sintesi, settembre 2023 offre una vasta gamma di opzioni per chi cerca offerte di telefonia mobile economiche. Grazie alla concorrenza tra gli operatori e all’ingresso di nuovi player virtuali nel mercato, i consumatori possono beneficiare di piani tariffari vantaggiosi senza compromettere la qualità del servizio.