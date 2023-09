Le nuove offerte disponibili da Unieuro sono pronte per far letteralmente impazzire i singoli consumatori, che si ritrovano a tutti gli effetti ad avere la possibilità di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito, a patti che siano disposti a recarsi in negozio, oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.

Per spendere poco con Unieuro basta davvero pochissimo, non dovete fare altro che seguire le suddette indicazioni, e godere di una selva di prodotti in promozione assoluta. I prezzi sono economici, e sono tutti comprensivi delle più classiche condizioni di vendita: garanzia della durata di 24 mesi, ed anche no brand.

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti in offerta

Sul sito ufficiale, e nei negozi fisici, gli utenti possono approfittare della campagna Back To School, attiva fino al 7 settembre, con la quale riuscire a ricevere un rimborso del valore di 250 euro, nel caso in cui si dovesse decidere di acquistare un notebook del valore immediatamente superiore ai 299 euro, e contestualmente consegnare un vecchio modello da rottamare.

Non mancano comunque le occasioni per spendere relativamente poco anche sugli smartphone di grande qualità, come Galaxy S23, il top di gamma di questo 2023, può essere difatti acquistato dal pubblico a 749 euro, oppure un buonissimo Galaxy Z Flip5, che oggi lo troverete acquistabile a 1249 euro.

Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di casa Unieuro viene rimandata direttamente alle pagine che potete trovare inserite nel nostro articolo.