X, precedentemente conosciuta ufficialmente come Twitter, inizierà a raccogliere “informazioni biometriche” sui suoi utenti, così come i dati personali sul loro passato lavorativo e altri ambiti della vita privata.

La piattaforma ormai nelle mani di Elon Musk si sta apparentemente autorizzando per raccogliere dati sulle impronte digitali o i tratti del viso. Tutte le informazioni che di solito risultano utili in campo biometrico. Questa raccolta dati avverrà secondo una modifica alla politica sulla privacy, segnalata per la prima volta da Bloomberg e altri siti.

Le nuove politiche affermano: “Sulla base del consenso dato, potremmo raccogliere e utilizzare le tue informazioni biometriche per scopi di sicurezza, protezione e identificazione“. Entreranno in vigore alla fine del mese. La politica consente inoltre a X di raccogliere “dettagli sulla storia lavorativa, educativa, le preferenze occupazionali, le competenze e le abilità, l’attività di ricerca di lavoro e altro” dell’utente.

Elon Musk continua ad apportare modifiche ad X/Twitter e alle sue politiche, l’app adesso raccoglierà i dati degli utenti

La politica non fornisce alcun dettaglio su dove verranno utilizzate le informazioni e la società non ha dichiarato molto a riguardo. Tuttavia, è già emerso che sta cercando di utilizzare i dati biometrici per alcune funzionalità. All’inizio di questo mese, ad esempio, la ricercatrice Nima Owji ha scoperto che il sito stava testando un modo per gli utenti del servizio premium Twitter Blue di verificare il documento d’identità scattando un selfie. Non sarebbe possibile senza registrare i dati biometrici.

Elon Musk ha anche suggerito che X potrebbe essere utilizzato per l’assunzione in futuro, il che potrebbe essere lo scopo della decisione sulla raccolta di informazioni sull’occupazione. La scorsa settimana, X/Twitter ha annunciato una nuova funzione chiamata “X Hiring” che consente alle aziende che pagano il badge verificato di includere annunci di lavoro nei loro profili.

Questo sembra far parte del piano per trasformare X nell'”app adatta a tutto” voluta da Musk. Quest’ultimo ha suggerito che l’app potrebbe includere anche sistemi di pagamento in futuro. Inoltre, presto lancerà chiamate audio e video che saranno effettuate con il nome utente delle persone piuttosto che con il numero di telefono. Un possibile concorrente per Whatsapp.