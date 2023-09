La grande battaglia degli operatori della telefonia mobile prosegue con grande intensità anche nel mese di settembre. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre accendono la sfida con una serie di ricaricabili low cost pensate per tutti coloro che desiderano cambiare provider in questi ultimi giorni di estate.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe a settembre

Una delle migliori ricaricabili del momento è certamente quella di TIM con il rilancio della sua TIM Wonder. I clienti che optano per questa tariffa pagheranno solo 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con ben 100 Giga per la navigazione di rete, anche con la tecnologia 5G.

Come sempre Vodafone non vuole essere da meno a TIM e propone per i suoi nuovi abbonati la classica tariffa Special 100 Giga. La ricaricabile del provider inglese conferma il suo prezzo di 9,99 euro al mese e mette in campo chiamate ed SMS senza limiti con 100 Giga per la connessione internet, anche in questo caso sotto rete 5G.

La risposta di Iliad a TIM e Vodafone si configura ancora per qualche giorno con la ricaricabile in edizione limitata, la Flash 180. Questa promo prevede consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 180 Giga per navigare in internet con il 5G incluso a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

A chiudere la staffetta di promozioni vi è WindTre con la sua WindTre Star+. La ricaricabile ha un prezzo ancora più basso, pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.