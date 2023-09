Tineco presenta un nuovissimo dispositivo super smart per la pulizia profonda dei pavimenti di casa. Pure One Station è uno strumento così tecnologico da rivoluzionare completamente il modo in cui le abitazioni vengono curate. È ben più di un solo lavapavimenti classico.

Ha in dotazione una tecnologia all’avanguardia e funzioni così avanzate da rendere le pulizie quasi un divertimento, donando ai compratori una comodità, un’efficienza e un’efficacia mai avuta prima.

Con questo dispositivo potrete dire addio a secchi, stracci ed aspirapolveri, basterà il Pure One Station per avere 4 funzionalità differenti. Vediamone meglio i dettagli.

Il lavapavimenti Pure One Station: il futuro della pulizia

Pratico, dal design tecnologico ed elegante, il lavapavimenti Tineco combina insieme 4 funzioni differenti in un solo dispositivo. Il Pure Station One ha un filtro H13 HEPA a 5 strati, capace di catturare fino al 99,99% dei granelli di polvere. Inoltre, è stato sviluppato per essere anche ecologico: ha un serbatoio Eco che riesce ad accumulare da 3 litri di sporco. Questo vuol dire, che se voleste, potreste svuotarlo anche con una frequenza di 60 giorni.

Un’altra delle caratteristiche speciali, che accomuna molti dei prodotti di questa azienda, è la tecnologia ZeroTangle grazie al quale non si formeranno più grovigli di capelli o di peli dei nostri cari amici a 4 zampe. Con il sensore smart iLOOP riesce anche a regolare in automatico la potenza di aspirazione, regolando autonomamente il risucchio in base al grado di sporcizia delle pavimentazioni.

Il tempo e la potenza di funzionamento, dati dalla sua batteria da 14.4V e 4000mAh, varia a seconda del modo di utilizzo andando dai 15 ai 60 minuti. Quello di ricarica, invece, è di circa 4-5 ore.

Un’altra particolarità interessante, che la rende ancora più all’avanguardia, è la presenza di un display LED che permette un controllo del dispositivo facile ed intuitivo. Potreste pensare che il Pure One Station Tineco sia pesante, ma non è affatto coì. Il device pesa soli 2,4 kg per un uso molto più comodo e il supporto, che ricordiamo essere fisso, 7 kg.

Dove acquistarlo? Il lavapavimenti 4 in 1 è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda a 799 euro.