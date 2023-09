Prime Video è pronta a ripartire con il suo palinsesto al gran completo, tra poco più di due settimane con il ritorno in pompa magna della Champions League. A partire da metà settembre, le sfide della competizione europea più importante di calcio torneranno in esclusiva sul servizio streaming di Amazon.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

L’esclusiva della Champions su Prime Video sarà confermata sino al 2027 e lo schema sarà quello già conosciuto negli anni precedenti: la tv streaming trasmetterà in diretta esclusiva la migliore partita del mercoledì sera. Nella prima fase della Champions, quella legata ai gironi, la priorità ovviamente sarà data alle gare delle squadre italiane.

Proprio in occasione del ritorno della Champions League, gli utenti che ancora non hanno un ticket per accedere ai contenuti di Prime Video potranno sfruttare un’offerta molto vantaggiosa con la presenza di mese di prova.

Amazon mette a disposizione tutti i contenuti della sua piattaforma (la Champions, ma anche film, serie tv e documentari) a costo zero per un mese. Successivamente i clienti potranno confermare il proprio abbonamento al costo di 4,99 euro ogni trenta giorni o in alternativa a 49,99 euro l’anno. Possibile, dopo il mese di prova, anche la disdetta gratuita dal servizio senza alcuna penale.

Anche in questa stagione chi sceglie Prime Video avrà i servizi extra di Amazon inclusi nel prezzo. Tra questi è necessario ricordare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.