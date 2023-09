Il colosso nipponico Sony propone molto spesso su PlayStation Store svariate promozioni e offerte davvero di rilievo e super apprezzate dagli utenti. Una delle ultime arrivate è la promo denominata Doppi Sconti. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno avere accesso a dei titoli super ad un costo molto ridotto. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

PlayStation Store, arriva la promo Doppi Sconti per videogiochi imperdibili

Con la nuova promozione resa disponibile dal noto colosso Sony, gli utenti potranno portarsi a casa a basso costo tantissimi videogiochi interessanti. Come già accennato, stiamo parlando della promo denominata Doppi Sconti. Questa promozione è rivolta a tutti gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus.

Proprio questi utenti potranno infatti usufruire di un doppio sconto, rispetto invece agli altri utenti che usufruiranno invece di uno sconto standard. Tra i titoli disponibili con questa promozione, ce ne sono davvero tanti ad un ottimo prezzo inferiore anche ai 20 euro. Come da tradizione, troviamo ad esempio uno dei titoli della saga di Assassin’s Creed.

Si tratta del videogioco Assassin’s Creed Odyssey. Quest’ultimo è ora disponibile ad un costo di appena 13,99 euro grazie al doppio sconto dell’80%. Per quanto riguarda invece la saga di One Piece, è disponibile il videogioco One Piece Pirate Warriors 4. In questo caso il doppio sconto arriva ad addirittura l’84% e questo permetterà di portarsi a casa questo videogioco ad un costo di soli 11,19 euro. Ricordiamo che il suo prezzo standard è di 69,99 euro.

Questi sono ovviamente soltanto alcuni videogiochi proposti con la promo Doppi Sconti. Sul sito ufficiale di PlayStation Store sono disponibili tanti altri titoli.