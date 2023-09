I prezzi attivati quest’oggi da Lidl sono indubbiamente tra i più bassi che abbiamo mai visto, rappresentano il nuovo punto di riferimento per gli utenti che sono alla ricerca dei migliori sconti, con un risparmio assolutamente notevole, almeno in confronto a quanto le altre realtà sono in grado di offrire.

Il risparmio ad Lidl raggiunge livelli mai visti prima d’ora, peccato solamente per due aspetti: l’acquisto deve essere sempre completato nei negozi fisici, non è possibile avere gli stessi sconti anche online, ed oltretutto le scorte sono estremamente limitate, con la possibilità quindi di restare a bocca asciutta, se non si dovessero seguire le giuste indicazioni.

Lidl è pazzesca, oggi regala la tecnologia

Le offerte della nuova settimana lanciate da Lidl si sprecano letteralmente, con prezzi decisamente convenienti per tutti i consumatori. Come il volantino precedente, anche in questo caso ci ritroviamo a fare i conti con promozioni legate al fai-da-te, arriva ad esempio il trapano battente ricaricabile, in vendita ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto: solamente 34,99 euro.

In confezione si può trovare un setup molto valido, con un insieme di punte per riuscire a bucare qualsiasi parete. L’unico difetto? non è inclusa la batteria, sarà da acquistare a parte. Per il resto le specifiche tecniche sono di alto livello, con numero di giri e di percussioni regolabile e 50 grammi di grasso già presenti e consegnati in fase d’acquisto.