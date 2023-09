Lenovo, tutte le novità di IFA 2023

Lenovo è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse di IFA 2023, dopo avervi parlato di Lenovo Legion 9i e di Lenovo Legion Go, ora proviamo a concludere la visione d’insieme dell’azienda, con tutti i dispositivi presentai nel corso della fiera berlinese.

Lenovo Legion Glasses

Se amate giocare in mobilità, allora dovete sicuramente acquistare i Lenovo Legion Glassess, compatibili con Legion GO e qualsiasi altro dispositivo con sistema operativo Windows, MacOS e Android con connettività USB-C, sono dei veri e propri occhiali che fungono da monitor virtuale indossabile, con tecnologia micro-OLED ed una risoluzione FHD con gamma di colori e contrasto, ma anche con un refresh rate a 60Hz. L’idea è quella di emulare l’esperienza di un grande schermo esattamente dietro le lenti dell’utente, con altoparlanti integrati per un audio decisamente fedele.

Gli occhiali saranno acquistabili dagli utenti da Ottobre 2023, con un prezzo di partenza di 499 euro.

Lenovo Legion E510 7.1 RGB

Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, un nome lunghissimo per individuare le cuffiette in ear con cavo da gaming, con audio surround a 7.1 canali, driver da 10 millimetri per bassi stretti e potenti, ma anche alti magnificamente bilanciati e naturalmente privi di alcuna distorsione.

La regolazione audio è rapida, grazie al controller multifunzione integrato, dotato di un design più aggressivo che mostra la sua anima da gaming, grazie alla striscia RGB integrata. Le cuffiette sono perfettamente compatibili con qualsiasi device, grazie alla connettività tramite USB type-C. Saranno acquistabili da Ottobre 2023 al prezzo di 49 euro.

Zaino da gaming: Lenovo Legion GB400 o GB700

Lenovo ha infine presentato una coppia di zaini da gaming, stiamo parlando di Lenovo Legion GB700 e GB400, ideali per fornire la giusta protezione al laptop e agli accessori dell’ecosistema. Il modello più grande è da 20 litri con quattro fasce di protezione dagli urti, un rivestimento esterno in PU e scomparto principale completamente personalizzabile; non mancano 12 tasche, di cui 3 completamente nascoste, e cinturini a forma di X con rivestimento riflettente.

Optando per il modello GB400, invece, si gode di una chiusura magnetica antifurto, sempre cinturini a forma di X, che si completano con uno scomparto con chiusura completa a cerniera. La capienza è di 18 litri, presentando una tasca per tablet ed una con cerniera, perfetta per l’alimentatore.

Gli zaini saranno acquistabili da Ottobre 2023, rispettivamente ad un prezzo di 79 e 59 euro.