In questo mese di settembre il campo della telefonia mobile sarà interessato da tante conferme, ma anche da tante novità. In casa Iliad, ad esempio, gli utenti potranno beneficiare ancora una volta delle numerose promozioni low cost con ampie soglie di consumo. Per la prima volta però per gli abbonati del gestore francese si apre la prospettiva di una clamorosa novità, ossia il rilascio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Nel corso delle precedenti settimane si sono rincorse le indiscrezioni a tal proposito. Iliad potrebbe presto lanciare sui negozi virtuali di Android e sull’App Store di iPhone una sua app nativa.

Arrivano informazioni anche per quanto riguarda le possibile funzioni di quest’app, funzioni speculari a quelli degli altri provider. Gli abbonati di Iliad saranno quindi in grado di effettuare ricariche al credito, verificare dati di consumo e del proprio profilo commerciale, attivare e modificare offerte.

Naturalmente, con la presenza di un’app ufficiale di Iliad dovrebbe interrompersi il proliferare dei servizi paralleli, utili per la gestione del profilo Iliad, con maggiore interesse per i device Android.

Se quella dell’app è la grande novità, per il mese di settembre la conferma in casa Iliad è data dalla sua promozione in edizione limitata. Ancora per qualche giorno gli utenti potranno optare per la Flash 180. Questa ricaricabile prevede un pacchetto di consumi no limits per le chiamate e per gli SMS con 180 Giga per la navigazione internet anche in 5G al solo costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.