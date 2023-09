Iliad - a Settembre non demoralizzarti, finisce l'estate ma iniziano nuove promo

Nel 2018, l’operatore francese Iliad ha fatto il suo debutto nel mercato italiano, portando una ventata di novità nel panorama della telefonia mobile nazionale. Con un’offerta chiara, semplice e rivoluzionaria per l’epoca, l’operatore ha rapidamente guadagnato terreno, diventando un concorrente formidabile per giganti del settore come TIM, Vodafone e WindTre. Oggi, grazie anche alla sua offerta fibra, si posiziona come uno degli operatori più influenti in Italia.

Iliad: le promozioni di settembre

Iliad offre quattro piani tariffari principali, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese. Queste offerte includono diverse combinazioni di chiamate, SMS e dati. Una delle caratteristiche distintive di Iliad è l’assenza di offerte “operator attack”, il che significa che i clienti possono passare a Iliad da qualsiasi operatore senza alcuna differenza di prezzo o promozioni speciali.

L’offerta “Iliad Voce” è pensata per chi utilizza il telefono principalmente per chiamate e SMS, senza navigare su Internet. Questo piano offre minuti e SMS illimitati per tutti i numeri nazionali, 40 Mega in 4G+ e un costo di 4,99 euro al mese. L’offerta “Iliad Giga 100” è più completa, con minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni, SMS illimitati e 100 Giga in 4G+ a 7,99 euro al mese. C’è anche l’offerta “Iliad Flash 180“, che offre 180 Giga in 5G a 9,99 euro al mese. Infine, “Iliad Dati 300” è un’offerta solo dati con 300 Giga in 4G+ a 13,99 euro al mese.

Uno degli aspetti più apprezzati di Iliad è la trasparenza delle sue offerte. Le tariffe sono garantite “per sempre”, il che significa che non subiranno aumenti nel tempo. Inoltre, l’attivazione può essere effettuata online o presso gli Iliad Store o Corner, con diverse opzioni di pagamento disponibili.

Infine, in termini di roaming, Iliad offre condizioni favorevoli per chi viaggia in Europa. I clienti possono effettuare chiamate e inviare SMS alle stesse condizioni nazionali in molti paesi europei. Inoltre, offre chiamate internazionali illimitate verso numerose destinazioni, sia verso numeri fissi che mobili.