Il modo per conoscere quanti PUNTI avete sulla PATENTE

Stando a quanto riportato, i giovani sono sempre meno inclini a prendere la patente, mentre chi la possiede già dimentica puntualmente il proprio saldo punti. In questo caso esiste però la tecnologia che può aiutare tutti con pochi clic.

Sono entrate da poco in gioco nuove regole per quanto riguarda il codice della strada e gli automobilisti vorrebbero avere un resoconto della loro situazione attuale. Proprio per questo motivo in molti si chiedono quanti punti abbiamo sulla patente, senza però conoscere il modo più facile per saperlo. A quanto pare ci sono più sistemi, ma alcuni di questi risultano molto più accessibili rispetto agli altri. Tutto quello che bisognerà fare sarà affidarsi ad alcuni portali molto utilizzati, come il portale dell’automobilista.

Patente e saldo punti, ecco come conoscere quanti ce ne sono disponibili

Siccome trovarsi a perdere punti dalla patente è molto più semplice di quanto si creda, bisogna spesso dare un’occhiata proprio per avere un resoconto. Per tutti coloro che stanno trovando difficoltà nel connettersi al portale dell’automobilista, sarà possibile utilizzare un’alternativa.

Si tratta di un’applicazione che può essere scaricata sia dal Play Store di Google che dall’App Store di iOS.

L’app in questione si chiama iPatente e permette di accedere mediante la propria carta d’identità digitale o tramite lo SPID.

Proprio qui sarà possibile notare tutto lo storico dei punti persi e guadagnati nel corso degli anni. Ci saranno le date precise e soprattutto gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’aumento o la diminuzione del proprio saldo punti.