Un’offerta davvero splendida vi attende oggi da ho.Mobile, azienda perfettamente in grado di incantare gli utenti, mettendo direttamente sul piatto prezzi bassi e convenienti, a cui aggiungere anche la possibilità di approfittare di contenuti di alto livello.

Attivare una delle tante promozioni di ho.Mobile è una pratica molto semplice, poiché al giorno d’oggi gli utenti non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale, e richiedere la consegna diretta al proprio domicilio. La SIM è completamente gratuita, attenzione solamente ai vincoli legati alla provenienza contrattuale, poiché non tutti possono attivare tutte le promo.

ho.Mobile, la promozione che dovete attivare subito

Attivate subito la promozione di ho.Mobile se volete richiedere una nuova SIM, con numerazione completamente differente, oppure siete clienti di Kena, Enegan, Feder o Digi Mobile, interessati alla portabilità.

In questo caso la promozione offre un costo fisso mensile del valore finale di 8,99 euro, con pagamento sempre diretto con il credito residuo, e la promessa di accedere ad un bundle infinito: 150 giga al mese alla massima velocità disponibile, passando anche per minuti e SMS illimitati, che possono essere utilizzati liberamente verso tutti.

Richiedere la promozione, come vi abbiamo anticipato, non comporta il pagamento di alcun contributo aggiuntivo. L’attivazione e la SIM sono completamente gratuite, con consegna diretta al vostro domicilio a costo azzerato. Per le informazioni necessarie all’attivazione, consigliamo comunque di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale di ho.Mobile.