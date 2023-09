Il vento di cambiamento che ha caratterizzato il passato recente di Netflix potrebbe interessare tutte le principali piattaforme streaming. Se Netflix da qualche settimana ha deciso di chiudere le porte alla visione su più dispositivi in contemporanea, ben presto anche Disney+ dovrebbe modificare il suo attuale assetto commerciale.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

La grande novità commerciale di Netflix, la cui ispirazione secondo gli analisti è stata colta al volo anche da Disney+, prevede un vero e proprio sto per la condivisione gratuita dell’account con amici, parenti o conoscenti.

Per quanto concerne Disney+, le indiscrezioni delle ultime ore indicano come data critica quella del 1 novembre. Tra poco meno di due mesi, gli utenti del colosso nordamericano non saranno più in grado di condividere a costo zero la visione dei contenuti con persone non allacciati ad una medesima rete domestica e non appartenenti ad uno stesso nucleo domestico.

In occasione della modifica commerciale, Disney+ ha previsto anche una ulteriore rimodulazione dei costi, con nuovi pacchetti rimodulati in base alle esigenze degli utenti

Proprio a partire dal 1 novembre, Disney+ metterà a disposizione del pubblico un pacchetto entry level, che prevede la presenza delle pubblicità tra un contenuto e l’altro al semplice costo di 5,99 euro al mese. Al primo pacchetto si aggiungerà un ticket standard che prevede l’attuale prezzo di 8,99 euro al mese e la visione di tutti i contenuti disponibili in Full HD. A completare l’offerta, c’è un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un prezzo mensile di 11,99 euro.