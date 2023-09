Chiamate dagli sconosciuti, WhatsApp vi aiuta a non riceverle

Come avviene ovviamente anche per i messaggi, WhatsApp consente agli utenti, o meglio consentiva, di poter contattare un’altra persona solo avendo il suo numero in rubrica. Chiaramente questo permette anche di poterlo chiamare o avviare una videochiamata.

Più persone però non sono contente di ricevere chiamate e videochiamate tramite WhatsApp da numeri sconosciuti. Fino a qualche mese fa era possibile evitare chiamate del genere tramite l’applicazione ma solo bloccando il contatto in maniera radicale. In questo modo egli non poteva più interagire, proprio come se l’utente che desiderava contattare non esistesse su WhatsApp.

Ora però l’applicazione ha sviluppato uno strumento totalmente nuovo che consente di evitare le chiamate senza dover bloccare per forza il contatto. Basterà solo limitare le sue interazioni, non permettendo ovviamente che lui lo sappia.

WhatsApp: in questo modo si possono evitare le chiamate indesiderate

Sia su iOS su Android c’è un nuovo strumento che consente di evitare chiamate e videochiamate da parte di numeri sconosciuti. WhatsApp ha deciso di muoversi in questo senso proprio per favorire il suo pubblico. La funzionalità è attiva per alcuni account, mentre per altri sta arrivando. Servirà solo entrare nelle impostazioni, scegliere la voce privacy e poi andare in chiamate.

Bisognerà poi disattivare l’opzione per quel determinato numero, così da silenziarne ogni chiamata.

In realtà la chiamata partirà ugualmente ma quello che cambia è che il telefono non squillerà, facendoci ignorare automaticamente il contatto. Questo fa parte del piano di WhatsApp di aumentare il livello di privacy dei suoi clienti, così da non permettere a qualcun altro di arrecargli disturbo.