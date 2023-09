Tutti i giorni utilizziamo oggetti senza capirne spesso l’effettivo valore. Molti come una banconota da 5 euro, monete da due euro o anche alcuni cellulari, possono nascondere un grande segreto e valere una fortuna.

Alcune banconote sono più vecchie di altre, possono essere sgualcite o sembrare fresche di stampa. Gira ultimamente voce, nel campo del collezionismo, di una rara banconota da 5 euro che potrebbe avere uno speciale numero di serie. Se foste abbastanza fortunati da trovarla potreste finalmente fare la vacanza dei vostri sogni. Vediamo, quindi, cosa cercare.

Perché una banconota da 5 euro ne può valere 3000

Ogni banconota, come accennato poche righe fa ha una sua caratteristica che non si riferisce al materiale, bensì al numero di serie. Nel collezionismo, solitamente sono le speciali sequenze numeriche possono cambiare il valore delle banconote, delle monete e persino delle vecchie SIM telefoniche.

In questo particolare caso, parliamo di una banconota da 5 euro che avvia una determinata particolarità e che potrebbe valere fino a 3.000 euro. La particolarità a cui dovete stare attenti viene definita fior di stampa.

Questo termine indica che la banconota risulta essere perfetta, come appena uscita dalla stampante. Sulla superficie, poi, ha un codice preciso: P010B1. Proprio quest’ultimo è ciò che la impreziosisce e la rende anche molto rara. Entrarne in possesso vorrebbe dire coprire qualche debito, avere dei risparmi, levarsi qualche sfizio, senza spaccarsi la schiena di lavoro.

Il preziosissimo manufatto è divenuto un piccolo tesoro perché la Banca della Comunità Europea ha deciso di distribuirla non per motivi legati alla compravendita. Quando fi creata il suo scopo era quello di effettuare un test e vedere il riscontro dei consumatori.

Il nostro consiglio è di non dare nulla per scontato e di dare un’occhiata a banconote e monete quando vi passano tra le mani, perché non si potrebbe mai sapere. Si dice che la fortuna giri, magari è dalla vostra parte e potreste trovare un pezzo raro e unico. Se siete in dubbio sul valore di qualsiasi oggetto, vi basta scrivere sui forum dedicati online oppure ricercare numerosi gruppi facebook per il collezionismo.