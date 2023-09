Canone RAI GRATIS, gli italiani non lo pagano più

Dopo aver visto come alcune tasse stiano continuando a disturbare gli utenti, bisogna anche prendere in esame un’imposta che purtroppo da tanto tempo esiste in Italia. Stiamo parlando del canone Rai, il quale oggi viene pagato direttamente all’interno della bolletta dell’elettricità. Tutto questo accade da qualche anno a questa parte, quando infatti il pagamento è diventato obbligatorio e soprattutto imposto dal governo mediante questa modalità.

Gli utenti proprio non ne possono più ed è per questo che cercano in ogni modo di divincolarsi da questa situazione. Ovviamente non è stato fatto nulla per cancellare questa tassa, ma qualcosa ai vertici si starebbe muovendo. Nel frattempo però ci sono alcune categorie ben precise che possono evitare di pagare il canone Rai, ma di certo non perché hanno dei privilegi.

Canone Rai, ecco perché alcuni utenti possono non pagarlo: ci sono alcune categorie

La prima categoria che può essere esentata dal pagamento è quella delle persone che hanno raggiunto e superato i 75 anni di età. Nel caso in cui il loro reddito annuale non superi gli 8000 €, potranno ricevere l’esenzione.

La stessa cosa è valida per tutte le persone che in casa non possiedono televisioni o delle radio per ricevere i canali Rai. Bisognerà firmare una dichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per evitare di pagare la tassa.

Ci sono poi tutti i funzionari che lavorano in Italia ma che hanno residenza all’estero.Tra questi anche i militari in servizio in Italia, i quali possono essere dunque esentati in maniera definitiva. Per loro quindi niente canone RAI.