Bonus e agevolazioni per i PANNELLI SOLARI, è tutto GRATIS

Utilizzare nel modo migliore le fonti di energia può corrispondere a benefici anche economici per le persone. Da diversi anni ormai si spinge tanto sulla sostenibilità e sull’elettricità alimentata dal sole. Per questo entrano in gioco i pannelli solari, una soluzione che in molti hanno deciso di adottare nel corso degli ultimi anni.

Il Governo attualmente consente diverse opportunità di risparmio per coloro che hanno intenzione di adottare un sistema di pannelli solari di ultima generazione, ma le opzioni non sono sempre così convenienti. Bisogna fare quindi le dovute precisazioni.

Per dare una mano a tutti nel procedere verso questa transizione verde, i vertici hanno deciso di offrire degli incentivi e dei bonus che possano essere d’aiuto. Tutto sarà a fondo perduto, ma bisogna ottenere il tutto mediante alcuni requisiti fondamentali.

Bonus per i pannelli solari: ecco cosa serve per ottenerli

Come per tutti i bonus attualmente disposti dal Governo, bisogna entrare all’interno di alcuni requisiti. Al momento le forme disponibili per beneficiare anche dei pannelli solari sono il cosiddetto superbonus 90%, l’ecobonus e il reddito energetico.

Proprio per i pannelli solari ci sono delle agevolazioni fondamentali. C’è un caso nel quale si potrà richiedere direttamente online tramite i bandi regionali degli incentivi al 40% del totale speso per installazione, acquisto e tutte le spese che sono correlate ad un impianto di pannelli solari. La domanda potrà essere presentata solo ed esclusivamente per un immobile.

Nel caso del reddito energetico invece ogni regione dispone anche per quest’anno un fondo che copre tutte le spese di installazione e di acquisto di un impianto ad energia rinnovabile. L’ISEE non dovrà essere superiore ai 15.000 €.