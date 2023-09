Blockchain, boom per gli smartphone di Ethereum

La prevendita di smartphone basati sulla blockchain di Ethereum ha superato ogni aspettativa, con tutti i 50 dispositivi dotati di ethOS venduti in appena 24 ore. Questo segna un’importante evoluzione nella convergenza tra tecnologia avanzata e innovazione blockchain. Il cuore di questa rivoluzione è ethOS, un sistema operativo open-source che rappresenta l’evoluzione dell’ecosistema Ethereum. Il sistema operativo, derivato dalla parola greca che significa “carattere”, integra le funzionalità blockchain nel panorama mobile.

Blockchain: cosa sono gli smartphone ethOS?

Lo smartphone ethOS, basato sul Google Pixel 7a, si distingue dagli altri per il suo client Ethereum light, permettendo al dispositivo di funzionare come un “nodo leggero” della rete Ethereum. Questo consente agli utenti di partecipare all’ecosistema con maggiore sicurezza ed efficienza direttamente dai loro dispositivi. Oltre all’integrazione, lo smartphone offre una serie di strumenti per gli appassionati di criptovalute, come la gestione dei pagamenti, l’invio e la ricezione di messaggi e l’accesso alle macchine virtuali di Ethereum e alle reti di scaling Layer 2.

Un altro aspetto distintivo è l’accesso a questi smartphone, garantito esclusivamente attraverso l’acquisto di un token non fungibile (NFT) ethOS. Questo approccio ha permesso ai potenziali acquirenti di assicurarsi i propri dispositivi distruggendo l’NFT di ethOS, dimostrando ulteriormente la versatilità e l’utilità dei NFT. Alcuni di questi sono stati quotati su OpenSea per tre Ethereum, circa 5.000 dollari, sottolineando il valore aggiunto di tali dispositivi rispetto ai tradizionali smartphone.

Mentre gli smartphone Ethereum hanno avuto un inizio promettente, è essenziale considerare le sfide nel panorama mobile Web3. Ad esempio, il tentativo di Solana di lanciare un criptotelefono ha avuto un successo limitato, portando Solana Labs a ridurre il prezzo per stimolare la domanda. Questo contesto in rapida evoluzione mostra come ogni ecosistema blockchain stia cercando di ritagliarsi uno spazio, e come l’intersezione tra la tecnologia blockchain e i dispositivi mobili stia plasmando un nuovo ecosistema che potrebbe ridefinire il nostro modo di interagire con il mondo digitale.