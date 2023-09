Avete 12 secondi per trovare la parola PIZZA in questa illusione ottica

Le sfide piacciono a tutti, soprattutto quando si tratta di intraprendere una sorta di disputa con i propri amici o parenti in un pomeriggio domenicale. Quando si ha un po’ di tempo libero, le persone amano risolvere enigmi e misteri di ogni genere, soprattutto di tipo visivo. Proprio in tal senso, un’illusione ottica può fornire tanto spasso proprio per tutti, senza nessuno escluso.

Oggi bisognerà infatti trovare all’interno dell’immagine, in questo caso di tipo testuale, una parola precisa, ovvero “Pizza“. Ci sono alcune persone che riescono a trovarla in maniera molto rapida mentre altre ci mettono qualche secondo in più. Si tratta di un test molto intelligente che può fungere da allenamento vero e proprio per la mente. Può aiutare a pensare e a capire le cose, rendendo il cervello molto più elastico. Nel caso in cui non doveste riuscire a risolvere l’illusione ottica, c’è la risposta in basso.

Illusione ottica testuale: dovete trovare la parola “pizza” in soli 12 secondi

Tutto quello che dovrete fare sarà dare un’occhiata a questa illusione ottica è trovare la parte in cui la parola scritta in maniera corretta.

Dando un’occhiata fila dopo fila, dovreste arrivarci in breve, ma c’è chi riesce con un solo sguardo a individuarla. Ovviamente farlo nel più breve tempo possibile significherebbe vincere. Suggeriamo infatti di impostare un timer di 12 secondi, in modo da avere molto più sfizio nel portare a termine la missione.

Soluzione

Dando un’occhiata fila per fila, una volta arrivati alla terza basterà scendere in basso: la terzultima parola, sarà proprio quella corretta.