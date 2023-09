Auto elettriche, finalmente sappiamo cosa è meglio tra ricarica VELOCE e LENTA

Il mondo pian piano si sta sempre più popolando di auto elettriche, anche per via degli standard che a breve imporranno delle restrizioni per i veicoli diesel e benzina. L’elemento più importante di un’automobile di nuova generazione alimentata ad elettricità è senza dubbio la sua batteria. Ci sono tantissime scuole di pensiero in merito ai sistemi di rifornimento elettrico per le nuove vetture, ma bisognerebbe fare chiarezza.

Innanzitutto, oltre a pensare al rifornimento, bisogna pensare anche ad evitare di degradare quanto più possibile la batteria. Bisognerebbe rallentarne il deterioramento nel tempo, utilizzando però dei comportamenti che siano corretti quanto basta.

Innanzitutto il consiglio è quello di non scendere mai sotto il 20% di autonomia e di non ricaricarla oltre il 95%. In questo modo sarà possibile evitare che l’auto riconosca qualche ciclo di ricarica, non degradando così la batteria.

Altro elettriche: ecco come ricaricarle per evitare usura

Coloro che si chiedono come bisogna ricaricare l’auto elettrica per evitare problemi, potranno avere finalmente una risposta. Il segreto per aumentare la vita delle batterie in generale, sia per gli smartphone che per le auto, consiste nel ricaricarle a bassa potenza.

La ricarica lenta quindi può giovare alla longevità delle batterie, con qualche sacrificio in più, ma siamo sicuri di questo? Un nuovo studio condotto recentemente ha dimostrato che non c’è tanta differenza di degrado della batteria tra coloro che ricaricano con fast charge e coloro che ricaricano lentamente.

Tutto è dovuto alle batterie di nuova generazione, che sono in grado di resistere a cicli di ricarica molto più potenti.