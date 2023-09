Amazfit Balance, eco il nuovo smartwatch con intelligenza artificiale

Amazfit Balance è il nuovo smartwatch, lanciato nel corso di IFA 2023 da parte di Zepp Health Corporation, con intelligenza artificiale integrata, nato con l’idea di permettere all’utente finale di raggiungere il massimo equilibrio nel proprio benessere.

Le novità effettivamente introdotte sono innumerevoli, si parte dal solito sistema operativo Zepp OS 3.0, ma completamente potenziato con un ecosistema arricchito di app dedicate, passando per il supporto a Zepp Pay, il pagamento contactless compatibile con Mastercard, la chat AI per il fitness (utile per mantenersi sempre attivi), una guida al sonno basati sull’intelligenza artificiale, ed alcune utility per comprendere al meglio corpo e mente.

Amazfit Balance, una maggiore attenzione all’intelligenza artificiale

In Zepp sono convinti che il futuro degli indossabili sia legato ai processi guidati da parte dell’intelligenza artificiale, per questo motivo è stato sviluppato Amazfit Balance, con un forte focus sul benessere olistico, appoggiandosi sulla tecnologia di ultima generazione: come il sensore ottico biometrico 8PD BioTracker 5.0 PPG o l’illuminazione a doppio LED.

Tra le varie funzioni introdotte spicca Readiness, in grado di fornire un report mattutino con il quale comprendere quali specifici indicatori del sonno siano in grado di influenzare le condizioni mentali e fisiche. Periodicamente vengono prodotti degli insights, generati grazie al supporto di un team di esperti, tra cui troviamo la dottoressa Lisa Meltzer, psicologa clinica della Medicina del Sonno.

Non mancano ovviamente tantissime altre funzioni interessanti, come la misurazione della composizione corporea (controllando dal polso la percentuale di grasso corporeo, il muscolo scheletrico, l’acqua, la massa ossea, le proteine, i muscoli ed il metabolismo basale). Tutti i dati sono raccolti nell’app mobile, ma combinando lo smartwatch con Amazfit Body Composition Analyzer Mat, sarà possibile ottenere le stesse metriche anche nella parte inferiore del corpo.

Il prodotto è acquistabile da oggi sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di partenza di 249 euro.