Settembre e ormai arrivato e tra ormai pochi giorni tutti gli studenti incominceranno ad andare a scuola. Per celebrare questo ritorno a scuola, l’operatore telefonico WindTre ha pensato bene di rendere disponibile un’edizione speciale di una delle sue offerte dedicate agli utenti under 14. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre Back to School Super 5G Under 14.

WindTre Back to School Super 5G Under 14, edizione speciale della nuova offerta

Per celebrare il ritorno a scuola, il noto operatore telefonico arancione ha pensato di rendere disponibile in sconto una delle sue offerte mobile più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata WindTre Back to School Super 5G Under 14. Quest’ultima costa solitamente 9,99 euro al mese.

Tuttavia, per questa occasione, l’operatore ha deciso di renderla disponibile all’attivazione ad un costo scontato di 6,99 euro al mese. Si tratta quindi di ben 3 euro in meno ogni mese rispetto al solito. Anche in questo caso, però, si tratta di una promozione limitata nel tempo. Gli utenti interessati potranno infatti attivarla a questo costo scontato soltanto per pochi giorni, ovvero fino al prossimo 17 settembre 2023.

Si tratta comunque di un’opportunità davvero interessante per tutti gli utenti con una età inferiore ai 14 anni che sono i cerca di una nuova offerta mobile. Ricordiamo infatti che WindTre Back To School Super 5G Under 14 include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati in 5G con pagamento su credito residuo. Chi sceglierà invece come metod0 di pagamento Easy Pay, invece, potrà utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati sempre con connettività 5G.