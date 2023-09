WhatsApp, il trucco per far SCOMPARIRE i messaggi automaticamente

Sono ormai diversi mesi che alcune novità su WhatsApp sono state introdotte, ma più utenti fanno ancora fatica ad assimilarle. Tutte le piattaforme si sono evolute a tal punto da fornire più funzionalità ai loro clienti, ed è per questo che il colosso della messaggistica istantanea ha risposto con tanti aggiornamenti.

Soprattutto l’ultimo periodo ha fatto venire a galla delle novità entusiasmanti, le quali però passano in secondo piano se si parla di una delle funzioni più amate e soprattutto attese in assoluto. Quella dei messaggi effimeri è la funzionalità che gli utenti hanno richiesto per tanto tempo, prendendo come esempio proprio Telegram che già da tempo consentiva tutto ciò. Si tratta di una caratteristica davvero utile che permette di avere un grado di privacy ancora più alto. Le informazioni resteranno infatti protette e riservate per tutti gli utenti che utilizzeranno questa opzione.

WhatsApp: i messaggi effimeri, come inviarli e come funzionano

I messaggi effimeri sono temporanei, per cui si cancellano automaticamente. Le possibilità sono tre: farli cancellare in automatico dopo 24 ore, 90 giorni o 7 giorni.

Questi si possono attivare per ogni chat in maniera individuale e l’impostazione non è retroattiva: significa che i messaggi inviati e ricevuti prima del momento in cui si attivano i messaggi effimeri, resteranno salvati.

In questo modo anche foto, video, documenti, audio e contatti si cancelleranno in automatico. Così facendo le conversazioni saranno quindi più private e sicure, soprattutto quando si sceglie di condividere dei contenuti sensibili. Ora non dovete fare altro che servirvi di questa spettacolare funzionalità, utilissima per diversi aspetti.