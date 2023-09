WhatsApp ha messo i suoi iscritti sempre più al centro. Nel corso di questa stagione estiva, gli sviluppatori della piattaforma di casa Meta hanno accolto una serie di richieste e segnalazioni del pubblico, relativamente alle novità da introdurre in chat. Sono quindi arrivati su iPhone ed Android una serie di upgrade davvero rilevanti che hanno in parte cambiato la stessa fisionomia di WhatsApp.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Tra le principali novità in casa WhatsApp, spicca ovviamente il tool che assicura al pubblico la modifica di tutti i messaggi già inviati. Una volta inviato un contenuto testuale ad un contatto o anche in un gruppo, gli utenti saranno in grado di modificarne il contenuto in pochi rapidi passaggi.

Per effettuare l’operazione di modifica, gli iscritti a WhatsApp dovranno semplicemente evidenziare il testo da modificare ed effettuare un tap prolungato. Per costoro si aprirà un menù a tendina, dal quale sarà necessario selezionare la voce Modifica. Fatto questo passaggio, si dovrà modificare il testo e confermare con il tasto invio.

Come per l’operazione di eliminazione dei messaggi, i destinatari non avranno modo di vedere il testo nella sua forma originaria, ma avranno soltanto una voce di notifica che li metterà a corrente dell’avvenuta modifica di forma.

Come già specificato, questa novità è già da ora disponibile tanto su iPhone che su Android. Gli sviluppatori, per mezzo di tale tool, hanno fatto un assist agli utenti di WhatsApp che ora potranno evitare in chat gli errori di forma ed anche eventuali incomprensioni.