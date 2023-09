Le truffe bancarie online e non sono diventate ormai all’ordine del giorno nel nostro paese. Dopo la pandemia causata dal Covid-19, complice l’aumento degli acquisti online, le truffe per sottrarre denaro a delle povere vittime ignare sono moltiplicate a vista d’occhio.

Solo nel 2022 la polizia postale ha indagato su 15.508 casi di truffe online per un totale di 115.457.921 euro sottratti, e si tratta di circa il 58% di denaro in più rispetto all’anno precedente.

Si tratta di numeri incredibili che purtroppo non accennano a scendere ma anzi ad aumentare. Nonostante molte di queste tecniche si conoscano perfettamente molte persone continuano a cascarci e ingenuamente permettono a questi malintenzionati di accedere al proprio conto in banca.

Truffe banche: come evitarle e preservare il proprio denaro?

Le truffe possono avvenire sia online tramite l’accesso alle informazioni personali sia allo sportello tramite dei metodi di clonazione sofisticati.

Per fortuna esistono delle accortezze che ognuno di noi può mettere in atto per evitare di vedere il proprio conto in banca prosciugarsi e a diramare dei consigli preziosi è proprio ABI, l’Associazione Bancaria Italiana.

Per quanto riguarda le truffe che possono avvenire online, l’ABI consiglia di accedere alla banca solo ed esclusivamente da dispositivi sicuri e personali, mai da reti pubbliche e da fonti certe come l’app del nostro ente di riferimento. Inoltre bisogna aumentare la sicurezza della password di accesso scegliendo un codice più lungo ed elaborato.

Invece con riferimento agli sportelli ATM e bancari, l’ABI raccomanda di evitare di tenere in bella mostra portafogli e denaro, e di non essere troppo abitudinario negli orari di prelievo contanti.