Con le ultime offerte lanciate sul mercato della telefonia mobile gli utenti hanno avuto l’impressione di poter sottoscriverne tante a buon prezzo. Effettivamente è davvero difficile non trovare la promozione mobile giusta, dal momento che prezzi così bassi fanno gola a tutti. Lasciare il proprio gestore per altre soluzioni è ricorrente, soprattutto quando si sceglie di andare verso i provider virtuali. Per questo motivo i gestori più famosi sono riusciti a riscrivere un attimo la loro strategia, abbassando i prezzi mensili e aumentando i contenuti. Tra i più interessanti in assoluto c’è sicuramente TIM, gestore che con pochi euro ormai concede delle ottime offerte.

Lo specchio di tutto questo è rappresentato dalla nuova soluzione che negli ultimi giorni ha dimostrato di poter battere chiunque, anche Iliad.

TIM, la nuova Power Supreme Web Easy ha tutto al suo interno: costa 9,99 € al mese

Tantissimi utenti sono stati coinvolti in questa nuova iniziativa da parte di TIM: si tratta di un’offerta rivolta a tutti coloro che hanno un provider virtuale. Il gestore invita tutti a sottoscrivere la migliore soluzione del momento che riesce ad includere tutto al suo interno.

La Power Supreme Web Easy è infatti in grado di concedere minuti senza limiti verso qualsiasi numero mobile e fisso, messaggi verso tutti ma ancor di più, ben 150 giga disponibili per la navigazione sul web.

Il tutto in rete 4G e per un prezzo davvero molto basso: TIM chiede ogni mese la cifra di soli 9,99 euro. Ovviamente ci sono tutti i servizi del provider.