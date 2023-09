Taiziyu, a Pechino nasce il primo cimitero digitale con gli schermi personalizzati

Le metropoli globali stanno affrontando una crescente sfida legata alla gestione dello spazio, in particolare per quanto riguarda i cimiteri. Con una popolazione invecchiata e in crescita, la necessità di spazi per la sepoltura diventa sempre più pressante. Pechino, ad esempio, ha adottato un approccio innovativo per risolvere questo problema: il cimitero digitale.

Taiziyu: la soluzione definitiva per i defunti

La soluzione proposta dall’amministrazione di Pechino prevede la cremazione dei defunti e la collocazione delle ceneri in cimiteri. Tuttavia, a differenza dei cimiteri tradizionali, nel cimitero Taiziyu le ceneri vengono conservate in piccoli loculi dotati di schermi digitali. Questi schermi mostrano foto e video del defunto, sostituendo così la tradizionale lapide. Questa soluzione consente di risparmiare notevolmente lo spazio, dato che un cimitero digitale di soli 20 metri quadrati può ospitare più di 150 lotti, a differenza di un cimitero tradizionale che potrebbe ospitare solo sei tombe in uno spazio simile.

Oltre al risparmio di spazio, il cimitero digitale offre anche un vantaggio economico. Un funerale digitale al cimitero Taiziyu di Pechino costa circa un terzo rispetto a un loculo tradizionale nella stessa area. Questo è particolarmente rilevante in Cina, dove i funerali tendono ad essere più costosi rispetto ad altre parti del mondo. Inoltre, l’industria funeraria cinese sta sperimentando una crescita significativa, con un mercato valutato intorno ai 35 miliardi di dollari nel 2020.

Un altro aspetto interessante dei cimiteri digitali è l’uso della tecnologia. Il motore grafico Unity, noto per la sua applicazione nei videogiochi, viene utilizzato per creare rappresentazioni digitali realistiche dei defunti. Questo permette di avere una “versione 3D” del defunto, offrendo una nuova dimensione alla memoria e al ricordo.

Mentre la Cina sta guidando questa rivoluzione nel settore funerario, è probabile che altre nazioni affrontino sfide simili in futuro, considerando l’invecchiamento della popolazione globale. L’Italia, ad esempio, ha una delle popolazioni più anziane al mondo e potrebbe trarre ispirazione da queste soluzioni innovative.

In sintesi, i cimiteri digitali rappresentano una soluzione innovativa e sostenibile per affrontare la crescente sfida dello spazio nelle metropoli globali. Attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e un approccio flessibile, è possibile onorare la memoria dei defunti in modo rispettoso e sostenibile.