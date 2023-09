Se siete soliti ricaricare lo smartphone durante la notte, dovete prestare particolare attenzione a come attuate tale pratica, poichè il rischio di incappare in un errore molto diffuso e comune è talmente alto, da portare al possibile incendio del dispositivo mobile.

La prima cosa da sapere riguarda comunque la possibilità di effettuare la ricarica nel corso delle ore notturne, non abbiate timore, non rischiate praticamente nulla se seguirete le nostre preziose indicazioni. Il problema è più che altro legato alla scelta di alcuni utenti di posizionare lo smartphone, durante la ricarica, in aree particolarmente ristrette, come sotto le coperte o similari. Da qui nasce il rischio di incendio, poiché in tale momento la batteria è fortemente sotto stress, va a surriscaldarsi, e necessita fortemente dello spazio necessario atto al raffreddamento; se così non fosse, non riuscendo a dissipare il calore correttamente, rischierebbe di fondersi o addirittura di incendiarsi, a causa delle temperature elevate.

Smartphone, ecco come dovete caricarlo di notte

Il passo da comprendere è davvero breve e molto chiaro, se lo volete ricaricare di notte, lo smartphone deve essere posizionato in un’area sufficientemente aerata, come ad esempio il comodino, o anche il pavimento. In questo modo il rischio di surriscaldamento eccessivo è davvero minimo, e non comporterà la fusione o l’incendio del dispositivo mobile.

Quanto indicato nell’articolo è da ritenersi valido ed estendibile a qualsiasi smartphone in commercio, senza distinzioni particolari o limitazioni di alcun tipo.