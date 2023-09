Al mondo esistono diversi oggetti che per la maggior parte delle persone sono ritenuti insignificanti e privi di valore ma che per altre è di fondamentale importanza entrarne in possesso.

D’altronde il fenomeno del collezionismo non riguarda solo la ricerca di oggetti preziosi ma soprattutto di prodotti ritenuti inutili dai più. In Italia per esempio si collezionano principalmente tre categorie di oggetti. Al primo posto abbiamo le monete, al secondo i francobolli e in seguito bambole e modellini.

In fondo il collezionismo non nasce come un fenomeno per accumulare denaro ma per il piacere stesso di ricerca e accumulamento di oggetti. Tra gli oggetti più ricercati al mondo infatti figurano anche le SIM card e i numeri di telefono legati a esse.

SIM card, quali sono i numeri che valgono una fortuna?

Il collezionismo di SIM card è un mercato davvero incredibile che rende di estremo valore un oggetto di per sé insignificante.

Ma perché le SIM sono così ricercate? Ovviamente il valore di questi oggetti non è da ricercare nel materiale con cui sono fatte o nel chip che contengono ma unicamente al numero di telefono associato.

Infatti molti collezionisti trovano divertente accaparrarsi dei numeri di telefono particolari e unici nel loro genere. Il valore delle SIM varia notevolmente e dipende dalla domanda, dalla loro rarità e dalla loro storia.

Tra le SIM card più ricercate abbiamo: