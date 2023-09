Almeno una volta è capitato a tutti di rimanere senza batteria sul proprio smartphone, tablet, computer portatile o altri dispositivi elettronici.

Avendo a portata di mano un powerbank da 10.000 mAh siete sicuri di non rimanere più senza batteria durante la vostra giornata. Questo che vi presentiamo oggi costa solo 15 euro su Amazon.

Powerbank da 10.000 mAh a soli 15 euro su Amazon

Sperimenta la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore. Supporta tutti i protocolli di ricarica rapida tradizionali per garantire che tutti i dispositivi siano completamente carichi nel più breve tempo possibile.

A differenza della maggior parte dei caricabatterie dotati di un solo ingresso USB C, INIU PD 10000 ha una porta USB-C In & Out per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Non troverai un altro powerbank con questa capacità così sottile, leggero e piccolo. Essendo solo la metà delle dimensioni del tuo iPhone, puoi metterlo facilmente in qualsiasi tasca o borsa.

Ricarica 3 dispositivi insieme tramite la porta PD USB C e le uscite USB. Niente più code durante la ricarica. Il design a tre porte ti consente di condividere l’energia portatile con famiglie e amici. Come anticipato precedentemente, su Amazon lo potete pagare solamente 16.71 euro, seguite questo link per maggiori dettagli.