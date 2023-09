Play Store, ci sono 8 app e giochi a pagamento oggi GRATIS

Le grandi novità che hanno interessato negli ultimi tempi il mondo Android sono di certo attribuibili ai grandi aggiornamenti software. L’azienda, ovvero Google, ha pensato a tutto quello che andava modificato, proprio per rendere il suo sistema operativo sempre più solido e allo stesso tempo versatile. L’infinità di soluzioni che possono adottare gli utenti che hanno uno smartphone Android, sono un vantaggio. Nessun altro sistema operativo, né tra quelli fissi, né tra quelli mobili, consente di avere opportunità del genere.

Anche il download di contenuti è una grande peculiarità di Google, siccome con il Play Store l’azienda riesce a dominare senza problemi. All’interno di questo market ogni giorno arrivano nuovi contenuti tra applicazioni e giochi, spesso anche in offerta. Oggi infatti ci sono dei titoli che sono diventati eccezionalmente gratis per molti utenti. Chiaramente il download può essere effettuato dal Play Store ufficiale, senza alcun tipo di trucco da attuare. L’unica raccomandazione che vediamo è quella di fare quanto prima possibile per evitare che ritornino a pagamento.

Android regala ai suoi utenti tanti titoli a pagamento direttamente dal Play Store di Google

Abbiamo stilato appositamente una lista qui in basso che racchiude tutte le grandi offerte di giornata per quanto riguarda il mondo delle offerte tra applicazioni e giochi. Il procedere al download, dovrete solamente cliccare sui titoli che racchiudono infatti un link.