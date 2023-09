PayPal rappresenta senza dubbio uno dei metodi di pagamento online più apprezzati dal grande pubblico. Il successo della piattaforma è garantito soprattutto dal fattore sicurezza. Come noto, grazie a PayPal è possibile effettuare pagamenti in migliaia di negozi virtuali senza comunicare direttamente i dati della propria carta e del proprio istituto di credito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Attenzione però. Nonostante le grandi garanzie di PayPal in termini di sicurezza, il rischio zero non esiste nemmeno in tale circostanza. Gli iscritti della piattaforma digitale potrebbero pagare a caro prezzo loro eventuali disattenzioni, in seguito ai tentativi di phishing da parte degli hacker e dei cybercriminali della rete.

Sono centinaia, per non dire migliaia, i clienti di PayPal che quotidianamente vengono raggiunti da mail o SMS truffa. Spesso e volentieri, queste comunicazioni, hanno come oggetto finiti bonifici accreditati in automatico sui conto online dei lettori, proprio attraverso il servizio PayPal.

Gli hacker inviano queste mail e questi SMS con un unico obiettivo: attirare l’attenzione dei lettori e spingere costoro a cliccare su un link in allegato ai messaggi. In caso di click da parte dei lettori, i rischi sarebbero all’ordine del giorno.

Basta un semplice click ai malintenzionati della rete per mettere le mani sulle credenziali d’accesso dei singoli iscritti PayPal. Tali informazioni potrebbero essere successivamente utilizzate per rubare anche cospicue somme di denaro dai conti online dei client. Inoltre, la condivisione dei dati riservati può aprire anche ad un ulteriore rischio: la condivisione delle informazioni per ragioni di marketing o per creare profili fake online.