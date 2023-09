Se la vostra rete domestica non vi soddisfa più come una volta, probabilmente avete la necessità di acquistare un nuovo Router Wi-Fi.

Ogni router assicura una diversa ricezione del segnale internet, un router di qualità assicura anche una connessione di qualità. Oggi vogliamo parlarvi di AVM FRITZ!Box 7590 Edition International, proposto su Amazon ad un prezzo molto interessante.

AVM FRITZ!Box 7590 Edition International

Con l’utilizzo del supervectoring, il 7590 definisce nuovi standard che permettono di raggiungere i 300 Mbit/s in download. La velocità sulla porta DSL risulta dunque triplicata. Oltre alla rete wireless di punta, la LAN a gigabit velocissima e le potenti porte USB 3.0 rendono perfetta la rete high speed. Fanno parte delle eccellenti dotazioni anche un prezioso centralino con segreteria telefonica e la funzione fax.

Per consentire l’accesso continuo a video, musica e foto nella rete locale, fino all’angolino più remoto di ogni stanza, il FRITZ!Box 7590 si affida alla WiFi Mesh. I dispositivi FRITZ! distribuiti nella casa sono operativi in un’unica rete, si scambiano i dati tra loro e ottimizzano le prestazioni di tutti i dispositivi nella rete wireless.

Con la rete mesh si può godere molto semplicemente della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video o nel gaming. Adesso, sono i programmi mozzafiato in HD e la vostra musica favorita ad aspettare voi, e non al contrario!. In questi giorni sulla piattaforma Amazon è scontato del 42%, passando a 151.99 euro da 259.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.