MediaWorld riduce al massimo i prezzi della maggior parte dei prodotti inclusi effettivamente in catalogo, mettendo a disposizione di tutti i consumatori un risparmio che altrimenti non si sarebbe potuto trovare o vedere. Sono tantissime le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, la scadenza è ormai prossima e le scorte potrebbero essere limitate.

Gli acquisti inerenti alla campagna promozionale corrente possono essere completati ogni giorno nei negozi fisici in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale, in questo modo l’utente si ritrova ad avere comunque la possibilità di risparmiare più di quanto avrebbe immaginato, godendo di un rapporto qualità/prezzo incredibile, a cui aggiungere anche la consegna gratuita a domicilio.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere i codici sconto Amazon ed anche i nuovi coupon gratis da utilizzare per i vostri acquisti.

MediaWorld, tantissimi sconti sono disponibili

Tanti sconti speciali sono stati attivati da MediaWorld sia online che in negozio, mettendo così a disposizione dell’utente finale un risparmio davvero speciale, anche per quanto riguarda il mondo del gaming. La console di punta del momento, più venduta degli ultimi mesi, resta sicuramente Sony PS5, ed oggi gli utenti la possono avere con un risparmio di notevole importanza (100 euro in meno), andando a spendere 449 euro.

Essendo il setup previsto di base solamente con un dualsense, è stato giustamente pensato di offrire l’opportunità di acquisto di un joystick aggiuntivo, da qui nasce la presenza dello sconta 49 euro su tutte le colorazioni.

Per conoscere da vicino tutti gli altri sconti del volantino MediaWorld, dovete aprire subito le pagine sottostanti.