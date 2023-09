Mare Fuori è la serie napoletana che, negli ultimi anni, ha incontrato un successo davvero eccezionale.

Diventando una delle serie italiane più apprezzate a livello internazionale, soprattutto dal momento in cui il programma è stato trasmesso sulla nota piattaforma streaming, Netflix.

I fan sono in trepidante attesa per l’uscita del quarto capitolo, sul quale iniziano già a fuoriuscire le prime supposizioni.

Infatti, approfittando del fatto che, in questo periodo, si stanno continuando a girare le puntate della tanto attesa quarta stagione della serie, di tanto in tanto, è possibile già vedere apparire sul web qualche foto anticipativa.

Foto che non fanno altro che aumentare la curiosità dei fan e l’impazienza nell’assistere al continuo di stagione.

Mare Fuori 4: alcune anticipazioni della serie

Siete pronti per qualche piccola anticipazione su Mare Fuori 4?

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo:

Innanzitutto è probabile che non vedremo più la dolcissima coppia formata da Nicolas Maupas, nei panni di Filippo e Valentina Romani, nei panni di Naditza.

La terza stagione si è conclusa con un’immagine della coppia presso la stazione di Toledo di Napoli , luogo del loro primo incontro.

Mentre intonano insieme una canzone al pianoforte seduti fianco a fianco. Alcuni fan hanno pensato che la scena fosse parte di un sogno, o di una fantasia di uno dei protagonisti. Tuttavia, quando nel corso di un’intervista è stato chiesto, all’attore Maupas, se sarà presente nella quarta stagione della serie, egli ha risposto <Non credo>.

Probabile dunque che la storia d’amore tra Filippo e Naditza sia poi continuata oltre le mura della stazione di Toledo, proprio dove tutto è iniziato. Infatti la scena in cui i due innamorati suonano insieme, potrebbe stare proprio a significare che i ragazzi inizieranno a comporre insieme la loro prossima musica, quella della vita trascorsa l’uno accanto all’altra, che sarà sicuramente spettacolare.

E Ciro? Ci sarà nella quarta stagione di Mare Fuori?

Questa è una delle domande più comuni che i fan continuano a fare agli attori della serie.

Molti infatti, hanno immaginato che il giovane non sia realmente morto, ma che prima o poi comparirà sulle scene, e non solo sotto forma di flashback.

Beh, per tutti i curiosi la verità è che…

Staremo a vedere !