Lidl letteralmente da sogno con un volantino più unico che raro, gli utenti sono liberi di accedere ad una nuova serie di prezzi dannatamente più bassi del normale, pensati appositamente per invogliare all’acquisto di prodotti di alto livello, con un esborso tutt’altro che elevato.

Risparmiare con Lidl pare essere decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, per accedere agli sconti non dovete fare altro che recarvi personalmente nei vari negozi in Italia, così da essere sicuri di poter ottenere il massimo con il minimo sforzo, ricordando comunque che gli stessi ordini non risultano essere effettuabili altrove (quindi nemmeno sul sito ufficiale).

Lidl, quali sono i nuovi prodotti in promozione?

Sconti molto speciali sono stati attivati oggi da Lidl, arrivano i prezzi migliori del momento legati al fai-da-te, con tantissimi prodotti legati al marchio Parkside, disponibili a cifre decisamente basse. Uno dei modelli di punta dell’intera campagna promozionale è sicuramente il set trapano avvitatore ricaricabile.

Questo viene commercializzato oggi a soli 89 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire ancora elevato, ma che in realtà risulta essere decisamente conveniente, data la presenza in confezione di ben due batterie esterne intercambiabili, con tanto di alimentatore da parete.

Il prodotto in sé ha specifiche di buona qualità, raggiunge una coppia massima di 45 nanometri, con 26 livelli di selezione della coppia e 2 velocità del motore, il numero di giri è inoltre regolabile a piacere.