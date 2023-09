La GUIDA per installare un'app come predefinita su WINDOWS 11

Uno dei sistemi operativi più utilizzati sia coinvolgendo quelli fissi che quelli mobili, è certamente Windows. Da un po’ di tempo è arrivata la sua ultima versione, ovvero la 11, la quale riesce a coinvolgere maggiormente gli utenti.

Più persone infatti hanno trovato finalmente stabilità con questa release, che pian piano diventerà sempre più popolata. In tanti però non hanno ancora capito come effettuare alcune operazioni e per questo motivo potrebbe essere questa la sede di una guida utilissima.

Se siete anche voi tra gli utenti che non riescono a cambiare le applicazioni impostandole come predefinite, probabilmente siete nel posto giusto. In base al vostro bisogno, ci saranno due approcci diversi, tutti da scoprire nel prossimo paragrafo.

Windows 11, ecco come si impostano le applicazioni come predefinite nel nuovo sistema operativo

Gli utenti che utilizzano Windows 11, potranno impostare le applicazioni come predefinite utilizzando due approcci diversi. Se dovesse servirvi quell’applicazione per aprire un file ben preciso, si potrà modificare l’impostazione per settarla come predefinita, direttamente dal file stesso.

Bisognerà solo andare sull’icona del file, cliccare con il tasto destro e poi su “Apri con“. Scegliendo un’altra app che vi interessa risolverete, ma prima di quest’ultima operazione servirà cliccare sul tasto a sinistra in basso con scritto “Sempre“. Verrà così memorizzata in maniera fissa.

Nel caso in cui ciò che dovrete impostare come predefinito dovesse essere un programma, bisognerà recarsi all’interno delle impostazioni. Dal menu laterale dovrete cliccare direttamente su “App“, spostandovi poi sulla parte destra. Qui bisognerà scegliere la voce “App predefinite“, facendo aprire così tutte le applicazioni tra le quali potrete scegliere.