Volete attivare una nuova promozione di ho.Mobile pagandola relativamente poco? allora dovete subito fare affidamento sulla soluzione corrente, che prevede 150 giga a soli 8 euro.

Il risparmio da ho.Mobile è assolutamente di casa, solamente in questi giorni gli utenti che sceglieranno di richiedere la promo su nuova numerazione, o proveniendo da Feder Mobile, Kena Mobile, Digi Mobile e Enegan, potranno accedere ad una soluzione più unica che rara. L’attivazione, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, è da ritenersi completamente gratuita.

ho.Mobile, l’offerta che dovrete attivare ad occhi chiusi

Da ho.Mobile vi aspetta una promozione davvero più unica che rara, al suo interno si possono scovare illimitati minuti e SMS, che possono essere utilizzati dagli utenti verso tutti, passando anche per 150 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile. Ricordiamo che, come nella maggior parte degli MVNO, anche in questo caso la navigazione è limitata a non più di 60Mbps in download (anche nelle migliori condizioni di connessione).

Ho.Mobile si appoggia direttamente alla rete Vodafone, cosicché sarete sicuri di avere segnale praticamente ovunque in Italia, senza limitazioni particolari. In parallelo, con l’operatore telefonico virtuale non dovrete in nessun modo sottostare ad alcun vincolo contrattuale, ciò implica la possibilità di abbandonarlo in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali di alcun tipo.

L’attivazione della promozione discussa nell’articolo è da ritenersi possibile solamente sul sito ufficiale, con spedizione della SIM a domicilio gratuitamente.D